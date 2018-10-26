Merkel: Suudilere silah yok

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, olay aydınlanana kadar Arabistan’a silah verilmeyeceğini belirtti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan’a silah yok” açıklamasını yaptı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan’a silah yok” açıklamasında bulundu.
NTV