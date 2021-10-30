Merkel: Türkiye ile makul bir ilişki kurmalıyız

Yunanistan’a ziyaret gerçekleştiren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye- Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Angela Merkel, “Tüm sorunlara rağmen, Türkiye ile makul bir ilişki kurmak zorundayız” dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise “iki ülke arasındaki sorunların Avrupa-Türkiye problemi olduğunu” öne sürdü.

Yeni hükümet kurulur kurulmaz görevini devretmeye hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Burada Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’yla bir araya gelen Merkel, Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis’le de görüştü. DW Türkçe’nin haberine göre ikili ilişkiler, Avrupa politikaları ve ekonomik iş birliğinin ele alındığı görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halefine son dönemde giderek gerilen Türkiye’yle ilişkiler açısından vereceği tavsiye sorulan Merkel, göreve geldiği 2005’ten bu yana Ankara-Brüksel ilişkilerinin “o zamanlar öngörülemeyecek bazı gelişmelerden” etkilendiğini hatırlattı. Merkel, insan haklarının da içinde bulunduğu “görüş ayrılıklarına” rağmen, Ankara’yla rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini belirterek, “Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye’yle makul ilişkiler kurmanın bizim yararımıza olduğunu açıkça ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Tarafları güçlendirir’

Şansölye Merkel, Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu ihtilaf noktalarına ilişkin Avrupa’nın ortak bir tutum benimsemesinin önemine dikkat çekerek, bu ortak pozisyonun, tüm tarafları daha çok güçlendireceğini belirtti. Merkel, bunun yanı sıra diyaloğun da elzem olduğunu, ilgili düzenlemelere riayet edilmesi ve problemlerin çözülmesi halinde bunun hem Türkiye hem de Avrupa’yı, küresel ve ekonomik açıdan daha güçlü kılacağının açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade etti.