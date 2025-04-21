Merkez Avcılık Ve Atıcılık Yarışmaları Yapıldı

KÜTAHYA’DA YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından gerçekleştirilen tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmalarında sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Festival alanında yapılan etkinlik, toplamda 535 yarışmacının katılımıyla oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmalar sırasında sporcular, tek kurşun atışında 5’er, tavşan hedef atışında ise 1’er atış gerçekleştirdi.

ÖDÜLLER MÜCADELENİN SEVİYESİNİ GÖSTERDİ

Yarışmaların sonunda tek kurşun kategorisinde Ahmet Akarsu birinci, Abdullah Özdemir ikinci, Bülent Özata ise üçüncü oldu. Tavşan hedef atışlarında ise Derviş Aksu birinci, Süleyman Koç ikinci, Sami Akkurt üçüncülüğü elde etti. Tek kurşun ve tavşan hedef atışları kategorilerindeki birinci gelen sporcular, tüfek, köpek takip cihazı, havalı tüfek, akıllı saat gibi değerli ödüller ile ödüllendirildi. İkinci olan yarışmacılar takip cihazı, üçüncüler ise havalı tüfek ile onurlandırıldı.

ÖDÜLLER DEĞERLİ İSİMLERDEN

Yarışmalar sırasında dereceye girenlerin ödülleri, Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ve Emet Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Halil Sencer tarafından verildi. Bu ödüller, yarışmalardaki heyecanı ve rekabeti artırırken, katılımcılar arasındaki dostluk bağlarını da pekiştirdi.