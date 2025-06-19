Merkez Bankalarının Kararları Kripto Piyasalarını Etkiliyor

Merkez bankalarının parasal politikaları, kripto piyasaları üzerinde önemli etkilere sahip. Fed’in faiz sabitliği kararı sonrası, piyasa katılımcıları Eylül ayındaki toplantıya odaklanmış durumda. Bu dönemde Bitcoin’in makroekonomik gelişmelere karşı gösterdiği duyarlılığın yanı sıra yaz aylarının genelde düşük işlem hacmine sahip olması da dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

FAİZ KARARLARI VE PİYASA ETKİLERİ

ABD Merkez Bankası, çarşamba günü temel politika faizini sabit tutarak analistlerin beklentileriyle uyumlu bir adım atmış oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında “dezenflasyonist eğilim” konusunu güven vermesi açısından ele aldı. Powell, güçlü iş kazançları ve dayanıklı tüketici harcamalarına dikkat çekerek, politika oluşturuculara faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutma imkânı sundu. Piyasa şimdi olası bir faiz indirimi için Eylül ayını bekliyor.

EKONOMİK GÖRÜNTÜ VE KRİPTO PAZARI

BRN baş analisti Valentin Fournier, fiyat artışlarının yavaşladığını ve ticaret vergisi kaygılarının azaldığını belirtti. Ancak ABD ekonomisinin ivme kaybetmesinin durgunluk ve enflasyon endişelerini bir arada tetiklediğine dikkat çekti. CME FedWatch aracı, vadeli işlem yatırımcılarının 17 Eylül FOMC oturumunda gevşek para politikası olasılığını yüzde 62 olarak değerlendirdiğini gösteriyor. 21Shares’de kripto yatırım uzmanı David Hernandez, şahin bir makroekonomik ortamın Bitcoin’i destekleyebileceğini ifade etti. Hernandez, yavaşlayan ekonomik büyüme ve “rahatsız edici derecede yüksek” işsizlik oranlarının BTC talebini artırma olasılığını öne sürdü.

MEVSİMSEL FAKTÖRLERİN DİKKATE ALINMASI

QCP Capital, mevsimsel faktörlerin yakın dönemdeki kazançları sınırlayabileceği konusunda uyarıyor. Finansal kuruluş, tarihsel olarak yaz dönemlerinde düşük işlem hacimlerine ve Bitcoin türev piyasalarında temkinli pozisyon almaya işaret eden koruma amaçlı işlemlerdeki artışı gerekçe gösteriyor.