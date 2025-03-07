Merkez Bankası Anketinde Beklentiler Düştü

MERKEZ BANKASI ANKETİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Bu ankete göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30’dan sınırlı bir düşüşle yüzde 28,04 seviyesine geriliyor. Ayrıca, yıl sonu dolar/TL beklentisi de 42,89 TL’den 42,79 TL’ye indi.

Yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24’e yükseltilmişti. TCMB’nin Şubat 2025 “Sektörel Enflasyon Beklentileri” anketinde ise piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi yüzde 25,3’e, reel sektör için yüzde 41,9’a gerilemişken, hanehalkı beklentisi yüzde 59,2’ye yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fiyatlardaki davranışlarda önemli olan reel sektör enflasyon oranı, 12 ay sonrasında aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre ise 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi. Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı kapasitesi ise şubatta sınırı arttı. Piyasadaki enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Şubat ayında 42,89 TL’ye gerileyen yıl sonu dolar tahmini, Mart ayındaki beklentilerle birlikte 42,79 TL olarak güncellendi.