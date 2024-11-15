Merkez Bankası Anketinde Enflasyon Artışı Belirlendi

YILI SONU TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİSİ ARTARKEN DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Merkez Bankası’nın yaptığı anket sonuçlarına göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, bir önceki aya oranla artış göstererek yüzde 44,81 seviyesine ulaştı. Öte yandan, dolar/TL kuru beklentisi ise düşüş göstererek 35,72 TL seviyesine geriledi. Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcı ile 2024 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Bu ankette enflasyon beklentileri dikkat çekti.

TÜFE BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Yayımlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde %44,11 iken, bu anket döneminde %44,81 olarak güncellendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %27,44 seviyesindeyken, bu anket döneminde %27,20 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %18,08 ve %18,33 şeklinde açıklandı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası’nın anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise %42,73 seviyesindeyken, bu anket döneminde %42,75 olarak gerçekleşti.

TÜFE’NİN ARTIŞ GÖSTERME OLASILIĞI

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde katılımcılar, 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleriyle TÜFE’nin %33,93 olasılıkla %23,00 –25,99 aralığında, %36,97 olasılıkla %26,00 –28,99 aralığında, %16,94 olasılıkla ise %29,00 -31,99 aralığında artış göstermesini bekliyor. 24 ay sonrası için olasılıklar ise, TÜFE’nin %20,28 olasılıkla %14,00 –16,99 aralığında, %47,20 olasılıkla %17,00 –19,99 aralığında, %22,30 olasılıkla da %20,00 –22,99 aralığında artacağı öngörülüyor.

Katılımcıların 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, bir önceki ankette olduğu gibi bu anket döneminde de %3,1 olarak belirlenmişken, 2025 yılı büyüme beklentisi %3,3’ten %3,2’ye geriledi.