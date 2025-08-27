Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ASO’ya gitti. ASO Meclis Toplantısı’nın konuğu Karahan’dı. Seyit Ardıç, sanayicilerin sorunlarını paylaştı. Karahan, sunumunda soruları yanıtladı. Ardıç, yeni tarifelerin ticareti etkilediğini belirtti. İhracat zorunluluğu kaldırılmalı

MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN ZİYARETİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara Sanayi Odası’na (ASO) bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyarette, ASO’nun Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın konuşmacısı olan Karahan, sanayicilere yönelik önemli bilgiler paylaşıyor. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, toplantıda yüksek ticari kredi faiz oranları ve finansmana erişim gibi sanayicilerin karşılaştığı problemleri ve çözüm önerilerini dile getiriyor. Karahan, ‘Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm’ başlıklı sunumu sonrası Ankaralı sanayicilerin sorularını yanıtlıyor.

EKONOMİK GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Açılış konuşmasında, ASO Başkanı Seyit Ardıç, güncel ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Ardıç, ABD Başkanı Trump’ın 1 Ağustos itibarıyla uygulamaya koyduğu yeni tarifelerin küresel ticaret dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından oluşturulan Zengezur Koridoru’nun da bölgesel dengeler üzerinde önemli etkileri olabileceğini aktaran Ardıç, “Koridorun açılmasıyla birlikte ülkemiz Avrupa-Asya ticaret hattında transit merkez olma fırsatı yakalayabilecektir” ifadesinde bulunuyor.

İHRACATIN MERKEZ BANKASI’NA SATILMASI ZORLUK OLARAK GÖRÜLÜYOR

İhracat bedelinin yüzde 35’inin Merkez Bankası’na satma zorunluluğunun firmalar için bir baskı oluşturduğuna dikkat çeken Ardıç, “Merkez Bankası’nda liraya çevirdiğimiz parayla hammadde almak için tekrar döviz alıyoruz. Kur makasından dolayı kaybımız oluyor. Bu uygulama, özellikle de hammaddesi büyük ölçüde dışa bağımlı olan sektörlere ilave yük getiriyor” diyor. Ardıç, bu uygulamanın gerekli olması durumunda sektörel ayrıştırma ve sınıflandırma yapılabileceği kanaatine vardığını ifade ediyor.

KONKORDATO SÜRECİNE YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Konkordato sürecinin yalnızca borçlu firmaları değil, alacaklı firmaları da koruyacak şekilde revize edilmesi gerektiğini belirten Ardıç, “Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren ve konkordato ilan eden firmaların OSB’lere olan elektrik ve su borçları bu süreçte ödenmiyor. Bu maliyetleri diğer firmalar üstlenmek zorunda kalıyor. Hazırlanan yeni düzenlemenin bu sorunlara çözüm olmasını ve en kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN’DAN SUNUM

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sanayicilere ‘Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm’ başlıklı bir sunum gerçekleştiriyor. Sunumunun ardından ASO Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Karahan, reel sektörle güçlü iletişimler geliştirdiklerini belirtiyor. Ankara ve çevresinde toplamda 2025 yılında 310, son 5 yılda ise 2 bin 630 firma ile görüştüklerini aktaran Karahan, bu verilerin para politikalarının şekillendirilmesinde ve yapısal sorunlara ilişkin önerilerin iletilmesinde kullanıldığını ifade ediyor. Ayrıca, 2024 Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreciyle enflasyon oranının yüzde 75 seviyesinden yüzde 33’e gerilediğini, yıl sonu itibarıyla ise bu oranın yüzde 29’un altında olmasını beklediklerini belirtiyor.

Karahan, “Bu süreçte çeşitli şoklara maruz kaldık. Ama şokların enflasyon sürecini bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz” diye ekliyor. Enflasyondaki düşüşün devam ettiğini söyleyen Karahan, 2024 Mayıs ayından bu yana temel mallarda 36 puan, gıda fiyatlarında ise 42 puan düşüş kaydedildiğini vurguluyor. Hizmet enflasyonunun da 47 puan düştüğünü belirtip, kira ve eğitim harcamalarının bu alandaki enflasyonu artırma etkisine dikkat çekiyor. Son olarak, faiz indirimlerinin yalnızca enflasyon kontrol altındayken kalıcı olabileceğini ve politika faizinin kısa vadeli faizler üzerindeki etkisine değiniyor.