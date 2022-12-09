Merkez Bankası Başkanı: Gıdada aşağı doğru geliş söz konusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gıdada aşağı yönlü bir gelişin söz konusu olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı. Enflasyonda baz etkisi dışında da düşüş olacak. Gıdada da bu anlamda önemli bir aşağı doğru geliş söz konusu.” ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, asgari ücret enflasyonu etkiler mi sorusuna da cevap verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı progamda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuşan Kavcıoğlu, asgari ücret zammının enflasyona etkisiyle ilgili konuşan Kavcıoğlu, “Asgari ücretle ilgili şu çok önemli; çalışmalarımızda fiyatlara giydirilmiş durumda. Ocak’tan sonra da asgari ücretle ilgili beklentimiz asgari ücret enflasyonu yüksek bazda destekleyen konu değil. Geriden gelen asgari ücretin fiyatlar üzerinde etkisi olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Enflasyonu yükselten tüm sebeplerin geride kaldığını belirten Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu”Zor bir süreç geçirdik ama geldiğimiz nokta itibarıyla enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı diye düşünüyorum. Kur hareketlerinin dengede olması finansman maliyetlerinin 1-2 ay değil alınan tedbirlerle Temmuz’dan bu yana KOBİ’lerde 20-25 puan, diğer firmalarda 15 puan faiz maliyetlerinde indirim söz konusu. Gıdada da bu anlamda önemli bir aşağı doğru geliş söz konusu. Politikalarla anlatırsak temelinde bizim liralaşma stratejimizle birlikte makro ihtiyati tedbirler seti ve bununla birlikte likidite yönetimi, faiz politikası uyguladığımız desteklendiği bütünleşik politika çerçevesinde bunları uyguluyoruz.” şeklinde konuştu.