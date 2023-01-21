Merkez Bankası Başkanı: Taviz verilmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurda istikrardan taviz verilmeyeceğini duyurdu.

İhracatçılarla bir araya gelen TCMB Başkanı Kavcıoğlu Türkiye Ekonomi modelinin olumlu etkilerinin görülmeye başladığını, döviz girişinin arttığını, kurda istikrarın sürdüğünü söyledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde ihracata yönelik destek paketi üzerinde görüşmek için ihracatçılarla bir araya geldi. Toplantının ardından TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracata yönelik bilgilendirme yapıldığını, sektör başkanlarının yaşanan sorunları bu toplantıda dile getirdiğini belirterek, “İstişare toplantısı yaptık” dedi. Döviz kuruna yönelik bir soruya Gültepe, “İstikrarlı kurdan yanayız. Bizim söylediğimiz istikrarlı kur, istikrarlı enflasyon. O kapsamda bir toplantı oldu” diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM’in daveti üzerine ihracatçılarla bir araya geldiğini söyleyerek, “Bir istişare toplantısı oldu. İhracatçı ve diğer sektör başkanlarıyla toplandık, sorularını aldık. Bizim üzerimize düşen konularda neler yapılabileceğini konuştuk. Talepleri de yine konuşuyoruz. 2023’le ilgili Türkiye Ekonomi Modeli üzerinde yaptığımız çalışmaları paylaştık” dedi.

Gelişmeler memnuniyet verici

Dünyada resesyon olma ihtimalinin azaldığını, büyüme rakamlarının revize edildiğine işaret eden Şahap Kavcıoğlu, “Bu bizim için, ihracatımız ve üretimimiz için önemli bir avantaj. İhracatçılarımız yeni pazarlara açılıyor. Hem Körfez, hem Afrika tarafında. Dolayısıyla biz ihracatta o anlamda bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz. 300 milyar dolar bir hedef olarak zaten konuldu. Dünya genelinde enerji ve savaşın oluşturduğu nedenler var. Dünya şartları da olumluya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz herhangi bir kaygımız yok. Ümitli bir şekilde hem ihracatımız hem de dünyadaki değişimimiz lehimize olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

MB’nin kur politikası yok

Döviz kurunun piyasa şartları içinde uyguladıkları politikalarla istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kavcıoğlu, “Türkiye Ekonomi Modeli içinde aldığımız tedbirler ve kararlar, olumlu sonuçlarını veriyor. Kur da istikrarlı şekilde devam edecektir. Orada bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. İhracatçının yüzde 40 döviz satma zorunluluğunda herhangi bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki bir başka soruya Kavcıoğlu, “Rezervlerimizin kaynakları sadece ihracatçılardan değil, ülkenin ihracat ve döviz girişinin artışıyla çok alakalı. Dolayısıyla üretimimiz arttıkça, Türkiye’ye döviz girişi de artacak. Merkez Bankası’nın rezervleri de bundan olumlu etkileniyor. Bir sıkıntı yok. Rezervlerimiz artarak devam ediyor. Bu döviz kuruna da diğer fiyatlara da piyasaya da olumlu yansıyor. Rezervlerimiz artmaya devam edecek” yanıtını verdi.

Rekabetçi döviz kuruna yönelik bir soruya ise Kavcıoğlu, “Merkez Bankası’nın herhangi bir kur politikası yok” karşılını verdi. İhracatçıların reeskont kredisi kullanım şartlarında bir değişiklik olup olmadığı yönündeki bir başka soruya Kavcıoğlu, “Kurallarımız aynı. İsteyen kullanabilir” dedi.