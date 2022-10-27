Merkez Bankası Başkanı’ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Küresel iktisadi faaliyette gerçekleşen yavaşlama eğilimi öncü göstergelerle yılın geri kalanında devam etmektedir. Rusya, Ukrayna savaşına bağlı ortaya çıkan riskler, pandemi nedeniyle bozulan küresel tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Dünya genelinde yüksek seyreden enflasyonun sonucu olarak finansal koşullardaki sıkılaşma artmakta bu durum iktisadi faaliyeti engelleyen unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki rapor dönemine göre küresel ölçekte aşağı yönlü güncellenmiştir. Enerji kaynaklı kısıntılar nedeniyle üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin daha da belirginleşmiştir.

“ENERJİ FİYATLARININ DALGALI BİR SEYİR İZLEDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR”

Emtia fiyatlarında son dönemde gerçekleşen aşağı yönlü eğiliminin enflasyon dinamiklerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Emtia fiyatlarının halen geçmiş dönem ortalamalarının üzerinde olduğu ve enerji fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.

Taşımacılık maliyetleri ve emtiada gözlenen ılımlı seyre rağmen küresel enflasyon artış eğilimini sürdürmektedir. 2022 enflasyon beklentileri bir çok gelişmiş ülke için yukarı yönlü güncellenmiştir. Küresel enflasyon oranlarının bir süre daha yükselmesi beklenmektedir.

Türkiye ekonomisinde son 8 çeyrek boyunca gerçekleşen büyüme oranları eğilim olarak diğer dönemlerin üzerinde seyretmektedir. Pandemi sonrasında normalleşen, dönüşüm geçiren Türkiye ekonomisi yılın 2.çeyreğinde güçlü performans sergilemiş ve yıllık bazda yüzde 7.6 oranında büyümüştür. Uluslararası kuruluşlar Türkiye için 2022 büyüme tahminini yukarı yönlü güncellemektedir.

İhracat ve makine teçhizat yatırımlarının büyümeye katkısı artarak devam etmektedir. 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 7.6 oranında gerçekleşen büyümenin 2.7 puanı net ihracattan 2.2 puanı makine ve teçhizattan gelmiştir.

Türkiye uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü ve kapsayıcı büyüme gerçekleştirerek G20 ülkelerinden olumlu ayrışmıştır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başı GSYH bakıldığında Türkiye’nin pandemi sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerden daha hızlı büyüdüğü görülmektedir.

Büyüme oranları bu sürecin 2022 yılında da devam edeceğini göstermektedir. Hedefli kredi politikalarımızın odak noktalarında olan makine ve teçhizat yatırımları yükseliştedir. 2019 yılının son çeyreğinden bu yana kesintisiz olarak devam etmektedir. Makine teçhizat yatırımının ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın 2. çeyreğinde yatırımlar yüzde 17.8 oranında büyümüştür.”