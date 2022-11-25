Merkez Bankası Başkanı’ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu hakkında konuştu.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançolarının da desteği sayesinde, bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi de tarihsel olarak en iyi seviyesindedir” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Son dönemde almış olduğumuz tedbirler firma ve hanehalkı bilanço dengelerini güçlendirirken, Türk lirası cinsinden varlık ve fonlama talebini artırmıştır.

Sermaye piyasalarına katılım yaygınlaşırken, finansal sistemde bankacılık sektörünün yükü hafiflemekte ve finansal derinleşme sayesinde sermaye araçlarının tabana yayılması desteklenmektedir.

Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançolarının da desteği sayesinde, bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi de tarihsel olarak en iyi seviyesindedir.

Tüm bu gelişmeler, sistemdeki temel risk unsurlarından olan ve kalıcı fiyat istikrarını yakalamamızın önündeki engellerin başında gelen para ikamesini azaltarak Türk lirasını sistemin asli unsuru yapmayı amaçlayan liralaşma adımlarımız neticesindedir.