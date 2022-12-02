Merkez Bankası Başkanı’ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü güncellendiğini söyledi.

Enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8’den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9’a çıkmıştır.

Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.