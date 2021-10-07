Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavoğlu, enflasyona dair açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama var” dedi.

TCMB yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda geçici unsurların etkisini yitireceğini söyledi.

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, “Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz, arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyondaki geçici etkiler de ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Kavcıoğlu, para politikasındaki duruşun enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı odağında belirleneceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın rezervlerinin 85 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseldiğini belirten Kavcıoğlu, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.