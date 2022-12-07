Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yükselen enflasyonun gerileme eğiliminde olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu, “Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız.” dedi. Kur beklentisinde değişiklik olup olmadığına yönelik soruya, “Merkez Bankası olarak bizim bir kur hedefimiz yok.” yanıtını veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin ise, Dünyada 2022’nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankasının TCMB olduğunu, bugün itibarıyla 125 milyar dolar rezerve sahip olduklarının altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun artık gerilemeye başladığını belirterek, “Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız.” dedi. Kur beklentisinde değişiklik olup olmadığına yönelik soruya, “Merkez Bankası olarak bizim bir kur hedefimiz yok.” yanıtını veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin ise, Dünyada 2022’nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankasının TCMB olduğunu belirterek, “Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.” diye konuştu.

Kavcıoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

“ENFLASYONDAKİ GERİLEMEYİ DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ”

Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Sadace baz etkisiyle değil alınan tedbirlerle yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonun daha da gerilemesine sebep olacak.

“LİRALAŞMAYI EN ÖNEMLİ MERKEZE OTURTTUK”

Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikrarını inşallah sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.

“KUR HEDEFİMİZ YOK”

Bizim kurda yıl sonu hedefimiz yok. Anketleri kastediyorsunuz. Merkez Bankası olarak bizim bir kur hedefimiz yok.”

“TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ KENDİ KAYNAĞINI YARATAN BİR SİSTEM”

Pandemi, birikmiş taleplerin oluşması, tedarik sıkıntıları yani uluslararası sorunlar başlayınca dünyayla birlikte bizde de sorunlar çıktı. Faiz indirimiyle birlikte kur ve faiz oranlarında bir denge oturdu. Bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim. Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ’lerde 20-25’lere kadar dayanıyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus.