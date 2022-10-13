Merkez Bankası Başkanı’ndan resesyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, resesyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye” dedi. Kavcıoğlu, son beş yılın en düşük faiz oranları uygulandığını kaydetti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası’nı ziyaretinde açıklamalar yaptı.

Kavcıoğlu, dünya ekonomisindeki gelişmelere değindiği konuşmasında, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye” dedi.

“SON 5 YILIN EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI UYGULANIYOR”

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğini aktaran Kavcıoğlu, “Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor” dedi.

2021’in son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirler ile kredi kompozisyonunda TL’nin payının arttığını bildiren Kavcıoğlu, KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkânına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerinin amaçlandığını anlattı.

Kavcıoğlu, “Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık” dedi.