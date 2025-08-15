Merkez Bankası Dolar Tahmini Güncellendi

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

“Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç?” sorusu, yatırımcılar ve dövizle ilgilenenler için oldukça önemli bir konu. Gerçekleştirilen son ankette yıl sonu dolar/TL tahmini güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. TCMB tarafından her ay düzenli yayımlanan bu anket, finans çevrelerinin yıl sonu beklentilerini yansıtıyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Yıl sonu dolar/TL beklentisi, önceki anket döneminde 43,72 TL iken bu ay 43,96 TL’ye ulaştı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 47,70 TL’den 48,36 TL’ye yükselmiş durumda. Bu veriler, piyasalardaki gelişmeleri ve yatırımcı davranışlarını etkileyebilecek önemli göstergeleri içeriyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

Ankette 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminleri sabit kalmış durumda. Bu tahminler, mayıs ayında olduğu gibi bu dönemde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak belirlendi. Finans çevreleri, bu verileri dikkate alarak yatırım kararlarını yönlendirecek.