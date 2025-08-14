Merkez Bankası Enflasyon Raporu Açıkladı

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, “Jeopolitik riskler küresel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı. Küresel görünümde son dönemde belirsizliğin bir miktar azaldığını belirten Karahan, büyüme beklentilerinin hala ocak ayı değerlerinin altında olduğunu da ekledi. Enerji emtia fiyatlarının jeopolitik koşullara paralel olarak bir miktar arttığına değindi ve endüstriyel metal fiyatlarında gümrük tarifeleri nedeniyle bir artış gözlendiğini belirtti.

PARA POLİTİKASININ ETKİLERİ

Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonunun daha dengeli bir hale geldiğini dile getiren Karahan, özel tüketimin büyümeye katkısının belirgin şekilde gerilediğini ifade etti. Talep kompozisyonundaki normalleşme, büyüme verilerinin çeyreklik bazda incelenmesiyle ortaya çıktığını aktardı. Anket bazlı göstergelerin sanayide zayıflayan bir durumu işaret ettiğini söyleyen Karahan, sanayi üretiminin çeyreklik bazda sınırlı olarak gerilediğini kaydetti. Ayrıca, ikinci çeyrekte üretim göstergelerinin genel olarak ılımlı seyrettiğini belirtti.

İŞSİZLİK ORANI VE PERAKENDE SATIŞLAR

İkinci çeyrek itibarıyla manşet işsizlik oranının bir miktar artmakla birlikte hala geçmiş dönem ortalamalarının altında olduğunu aktaran Karahan, yurt içi satışların sürdüğünü ve altın hariç perakende satışların ılımlı seyrini koruduğunu belirtti. Kartla yapılan harcamaların tüketimde ivme kaybına işaret ettiğini kaydetti. Talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin öngörülerle uyumlu şekilde arttığını söyleyen Karahan, zayıf seyreden küresel talebe rağmen ihracatın artış gösterdiğini ve dış ticaret dengesinde bir iyileşme sağlandığını ifade etti.

CARI AÇIK VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Karahan, cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 1,3 olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “Cari açık kaynaklı yukarı yönlü riskler canlılığını koruyor” dedi. Tüketici enflasyonunun yüzde 33,5’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydettiğini ifade eden Karahan, enflasyonun son 3 ayda piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini aktardı. Kira enflasyonunun gerilemeye devam ettiğini öngörerek, son gelişmelerde kira enflasyonunun yüzde 4 olarak yatay bir seyir izlediğini söyledi.

TAHMİNLER VE POLİTİKA FAİZİ

Enflasyon beklentilerinin gerileme kaydettiğini açıklayan Karahan, enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde süreceğini belirtti. Ancak beklentilerin iyileşmesine rağmen enflasyonun tahminlerin üzerinde seyrettiğini vurguladı ve sıkı para politikasını sürdürmeye devam ettiklerini aktardı. Politika faizinin yüzde 43 düzeyine çekildiğini belirten Karahan, KKM’yi sona erdirmeyi planladıklarını da ekledi.

SERMAYE GİRİŞLERİ VE REZERVLER

Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin Mayıs itibarıyla tekrar başladığını belirten Karahan, brüt rezervlerin 8 Ağustos’ta 174 milyar dolara çıktığını ifade etti. Sıkı para politikasının risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladığını dile getiren Karahan, enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi. 2026 yılı sonu için enflasyon tahmininin ise yüzde 13-19 aralığında olduğunu sözlerine ekledi.