Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Yükseltti

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE REVİZYON

Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e artırdı. Bunun yanında, alt ve üst bant tahminleri de 19-29 aralığına revize edildi. Bu değişiklik, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29’a ulaşması durumunda tahminlerin gerçekleşmiş olacağı anlamına geliyor. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi, faiz politikaları açısından kritik bir gösterge oluşturuyor. Merkez Bankası’nın alacağı kararlar, büyük ölçüde bu tahminlere bağlı kalıyor. Bu nedenle, faiz oranlarında öngörülen düşüşün yavaşlayabileceği öngörülüyor.

KREDİ KULLANIMI ARTIYOR

Başkan Karahan, iç talepte bir dengelenme olduğunu ancak kredi kullanımında artış yaşandığını belirtti. Aralık ayında kredi ve kart harcamalarının yükseldiğini ifade eden Karahan, tüketici kredilerinin kontrollü bir şekilde yönetileceğini vurguladı. Bu durum, banka kredilerine yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği anlamına geliyor. Olası bir müdahale, kredi faizlerinde ve tüketici harcamalarında bir daralmaya yol açabilir.

Merkez Bankası Başkanı, enflasyonla mücadelede özellikle üç temel noktaya dikkat çekti. Bu adımlar, enflasyonun düşürülmesi adına para politikalarının daha sıkı bir şekilde uygulanacağına işaret ediyor. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Türk Lirası’nın değer kazanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Piyasalardaki tahminlere göre yıl sonu dolar kuru 43 TL seviyesinde bekleniyor. Akçay, özellikle “enflasyon yüzde 30 seviyesinde yapışkan kalacak” iddialarına sert bir yanıt vererek, bu gibi tahminlerin somut verilere dayanmadığını belirtti. Maliyetlerdeki değişimle birlikte farklı senaryoların ortaya çıkabileceğini ifade etti.