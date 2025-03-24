Merkez Bankası Faiz Artışı ve Etkileri

MERKEZ BANKASI YENİ FAİZ ORANLARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta piyasalardaki oynaklığı kontrol altına almak amacıyla gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici bir süreliğine ara verildiği bildirildi. Bu kararlar, mevduat faizlerinden kredi piyasalarına ve borsa gibi birçok alanda etkiler oluşturdu.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTIYOR

Merkez Bankası’nın bu hamlesinin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını artırmaya başladı. Şu anda 32 günlük vadeli mevduatta faiz oranları yüzde 48 seviyesine kadar yükseldi. Bu durumda, 1 milyon TL yatıran bir kişi, vade sonunda yaklaşık 35.570 TL net kazanç elde edebiliyor. Bankaların, TL talebini artırmak amacıyla kısa vadeli yüksek faiz sunma stratejisi izlediği görülüyor.

DÖVİZ ÇIKIŞI DURDU

Milliyet’e yaptığı açıklamada ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın faiz artışının döviz kurlarındaki yükselişi durdurduğunu ifade etti. Baydar, “Bu adım, döviz çıkışını hızlı bir şekilde durdurdu. Enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir, ancak karar kalıcı olursa mevduat ve kredi faizlerinde artış görülebilir,” şeklinde konuştu.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE BEKLENTİ

Baydar’a göre, bankalar Merkez Bankası’nın kısa vadede faiz oranlarını düşürmeyeceği öngörüsünden hareket ediyor. Bu yüzden mevduat faizlerini artırma eğilimi gözlemleniyor. Ancak, uzun vadeli bir artış için piyasada daha belirgin bir likidite sıkışıklığı yaşanması gerektiği ifade ediliyor. Bankaların, kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarına göre faiz oranlarını dinamik bir şekilde ayarladığı belirtiliyor.

DEVLET TAHVİLİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Devlet tahvili faizleri, bu karar sonrasında yüzde 37 seviyesinden yüzde 44’e çıkarak önemli bir artış gösterdi. Baydar, bu durumun bankaları yüksek faizli tahvillere yönlendirebileceğini ve kredi arzını kısıtlayabileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, kredi faizlerinde yeni artışlara yol açabileceği ihtimalini de beraberinde getiriyor.

BORSADA TEKNİK DESTEK SEVİYESİ

Son haftada Borsa İstanbul, dalgalı bir seyir izledi. Baydar, 9000 puan seviyesinin teknik açıdan güçlü bir destek oluşturduğunu ve bu seviyeden tepki alımı beklediğini belirtti. Ancak siyasi gelişmelerin piyasalara etkisinin devam edebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

SPK’DAN ÖNEMLİ KARAR VE SORUŞTURMA ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin kendi hisselerini geri almasına olanak tanıyan bir karar aldı. Baydar, son dönem borsa düşüşlerinin organize bir panik satışı izlenimi verdiğini belirterek, SPK’nın bu konuda soruşturma başlatmasını ve manipülasyona yol açan kişi ile fonların tespit edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

PİYASALARDA NORMALLEŞME İŞARETLERİ

Baydar, döviz kurlarında normalleşme işaretleri olduğunu ancak TL’deki likidite sıkışıklığı nedeniyle bankaların kısa vadede yüksek faiz sunmaya devam edebileceğini aktardı. Piyasa dengesi sağlanırsa, faiz oranlarının normale dönebilmesi mümkün. Ancak belirsizliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.