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Merkez Bankası Faiz Kararı 19 Haziran

FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

2025 yılında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınacak yeni faiz kararı için dikkatler haziran ayındaki toplantıya çevrildi. “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemdeki önemini sürdürüyor. Ekonomi çevreleri bu kritik kararı titizlikle takip ediyor.

HAZİRAN TOPLANTISI TARİHİ

Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda alınacak kararlar, piyasalarda büyük etki yaratabiliyor. Bu nedenle birçok kişi, toplantının sonucunu merakla bekliyor. Faiz kararı, ekonominin gidişatını etkileyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

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