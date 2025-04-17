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Merkez Bankası Faiz Kararı Altın Etkisi

FAİZ POLİTİKALARI VE ALTIN FİYATLARI

“Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur?” sorusu, faiz politikalarının yönüne göre değişkenlik gösteriyor. Faizlerin düşmesi genellikle altına olan talebi artırıyor. Buna karşın, faizlerin yükselmesi altın fiyatlarını baskılayabiliyor. Yani “faiz düşerse altın düşer mi, artar mı?” sorusunun yanıtı, doğrudan merkez bankalarının uyguladığı politikalara bağlı olarak şekilleniyor. Peki, Merkez Bankası’nın faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi, altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlıyor. Genel piyasa beklentilerine göre, Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa, altın fiyatlarında bir artış yaşanma ihtimali artıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında banka mevduatlarının getirisinin artması ve sabit getirili yatırımların daha cazip hale gelmesi bulunuyor. Ancak, altına olan talep bu durumun tersi yönde azalabileceğinden, altın fiyatlarında kısmi bir düşüş görülebiliyor.

ALTIN PİYASASINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Altın piyasası yalnızca faiz kararlarından etkilenmiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler de altının yönü üzerinde önemli bir rol oynuyor. Bu faktörler, yatırımcıların kararlarını etkileyerek altın fiyatlarının seyrini belirliyor. Dolayısıyla, Merkez Bankası’nın alacağı kararların yanı sıra, uluslararası gelişmelerin de dikkate alınması gereken bir konu olduğunu unutmamak gerekiyor.

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