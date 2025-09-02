Merkez Bankası Faiz Kararına Geri Sayım Başladı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Merkez Bankası’nın faiz kararına yönelik geri sayım devam ediyor. Ekonomi piyasaları, bu kritik kararı büyük bir dikkatle izlerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ve TCMB’nin eylül toplantısının tarihi merak ediliyor. Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde alacağı önemli karar için geri sayımı sürdürüyor. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı, 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantı sonunda alınacak faiz kararı ise aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak. Ekonomi çevreleri ve piyasa aktörleri, Merkez Bankası’nın bu kararını büyük bir merak ve dikkatle bekliyor.

ENFLASYON RAPORUNDA YENİ GÖRÜŞLER SUNULDU

Alınacak karar, Türkiye ekonomisinin genel seyrine ve piyasalardaki hareketliliğe önemli etkiler yaratabilir. Bu nedenle, yatırımcılar, iş dünyası ve analistler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz oranlarını dikkatle izliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önceki raporda 2025 yılı için enflasyon tahmini yüzde 24 olarak açıklanmıştı. Bugünkü açıklamasında Karahan, “2025 yıl sonu için önceki raporlarda belirttiğimiz yüzde 24 enflasyon tahminimizi ara hedef olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak revize ettik” ifadelerini kullandı.

SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMLERİN GÖRÜLÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemi “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporunu da paylaştı. Bu rapora göre, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerinde genel bir düşüş ortaya çıktı. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi 0,6 puan gerileyerek yüzde 22,8’e düşerken, reel sektör temsilcilerinin beklentisi 1,3 puan azalarak yüzde 37,7’ye geriledi. Hane halkı enflasyon beklentisi ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 seviyesine ulaştı. Ayrıca, önümüzdeki 12 ay içinde enflasyonun azalacağına inanan hane halkı oranında da bir artış gözlemlendi; bu oran bir önceki aya göre 1 puan yükselerek yüzde 27,6’ya ulaştı.

BÜKÜM, ENFLASYON BEKLENTİLERİ ÜZERİNDE DİKKATLER ÇEKİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın raporuna dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla 16 ve 19 puan azaldığını, bu rakamların yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine gerilediğini belirtti. Piyasa katılımcılarının beklentisinin ise yüzde 22,8 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Şimşek, “Enflasyon beklentilerinde görülen iyileşme, dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlıyor. Fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek amacıyla belirlediğimiz programı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.