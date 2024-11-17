Merkez Bankası Faiz Kararının Tarihi!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ AÇIKLANMA TARİHİ

Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanacak tarihi her ay olduğu gibi bu ayda büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle yılın son aylarına yaklaşılması, bu heyecanlı bekleyişi iki katına çıkarıyor. “Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?” gibi soruların yanıtları haberimizde mevcut.

FAİZ KARARININ ÖNEMİ

Yılın son haftalarına girerken, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası’nın vereceği kararın önemini artırıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), her ay olduğu gibi Kasım ayında da toplanarak faiz kararını alacak. Bu karar, milyonlarca insanı etkileyecek çünkü faiz kararı, kredi faizlerini, döviz kurunu ve enflasyon gibi birçok ekonomik parametreyi doğrudan etkiliyor. Bu sebeple “Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu kamuoyunun gündeminde önemli bir yer kaplıyor.

21 KASIM TARİHİ MERAKLA BEKLENECEK

Merakla beklenen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 21 Kasım 2024 tarihinde açıklayacak. Ekim ayında alınan faiz kararı ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmuş olmasıydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre, 21 Kasım’daki PPK toplantısında politika faizinin yüzde 10,25 seviyesinden ortalamada yüzde 14,49 seviyesine çıkarılması bekleniyor.