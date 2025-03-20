Ekonomi

Merkez Bankası, Faiz Oranını %46’ya Yükseltti

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

Merkez Bankası, resmi web sitesinden yaptığı yazılı duyuruda Para Politikası Kurulu’nun finansal piyasalardaki gelişmeleri ele almak için bir araya geldiğini duyurdu. Bu açıklamada, piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından yaratabileceği riskler göz önünde bulundurularak sıkı parasal duruşu destekleyici çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

FAİZ ORANINDA ARTIRIM

Bu çerçevede Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltme kararı aldı. Önceki oran ise 7 Mart itibariyle yüzde 44 seviyesindeydi.

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