“Merkez Bankası Faiz Sabit Kalmışsa Ne Olur?”

Yatırımcılar İçin Kritik Bir Soru

“Merkez Bankası faiz sabit kalırsa borsa ne olur?” sorusu, ekonomi politikalarının seyrini değerlendirmeye çalışan yatırımcılar için stratejik bir rehber niteliğinde. Piyasalardaki dalgalanmayı etkileyen bu durum, BIST 100 endeksi ve sektör bazlı hisselerde değişken etkiler yaratabiliyor. Faizin sabit tutulması, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kararlı bir politika uyguladığı anlamına gelebiliyor. Bu durum, piyasalara güven sağlıyor ve borsada yukarı yönlü hareketleri destekleyebiliyor. Ayrıca, tüketim, inşaat ve ihracat odaklı sektörler, faiz oranlarının değişmemesinden nötr ya da sınırlı olumlu etkilenebiliyor. Ancak yatırımcı beklentileri bu etkileri değiştirebiliyor.

Merkez Bankası Faiz Kararları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’da sabit tutma kararı aldı. Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49’da, borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’te sabit kalıyor. Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında azalmış durumda ve öncü veriler bu düşüşün haziran ayında da süreceği yönünde sinyaller veriyor. İkinci çeyrek verileri yurt içi talebin yavaşladığını gösteriyor. Jeopolitik gelişmeler ve global ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine etkileri dikkatle izleniyor.

Dezenflasyon Süreci ve Para Politikasının Etkisi

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, dezenflasyon süreci için risk unsuru olmaya devam ediyor. Ancak para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte denge, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Maliye politikasındaki artan işbirliği de bu sürece önemli katkı sağlıyor. Enflasyonda kalıcı bir düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası izlenmeye devam edecek. Bu bağlamda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler göz önüne alınarak gerek duyulan sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek. Kurul, politika faizine dair atılacak adımları enflasyon görünümüne odaklanarak ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleyecek. Eğer enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma beklenirse, tüm para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılacak.