Merkez Bankası Faizi Düşürdü, Bankalar Güncelledi

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKA GÜNCELLEMELERİ

Merkez Bankası’nın uyguladığı politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesiyle beraber bankalar, mevduat ve kredi oranlarını yeniden düzenliyor. Bu faiz değişikliği öncesinde yıllık mevduat faiz oranları yüzde 48-49-50 civarındayken, yeni kararla birlikte bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarında güncellemeler görüldü. 19 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 2 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisinin durumu bankalar arasında şu şekilde yansıyor:

BANKA FAİZ ORANLARI VE NET KAZANÇ BİLGİLERİ

AKBANK, faiz oranını yüzde 44,5 olarak belirlerken, vade sonu toplam tutar 2.064.373 TL ile net kazanç 64.373 TL olarak hesaplanıyor. TEB ise yüzde 46 faiz oranı sunarak, vade sonu tutarını 2.066.542 TL ve net kazancı 66.542 TL olarak belirliyor. GARANTİBBVA da aynı oranı yani yüzde 44,5’ten, toplam tutar 2.064.373 TL ve net kazanç 64.373 TL olarak sunuyor.

ING Bank, en yüksek faiz oranlarından birini sunarak yüzde 49 ile vade sonu tutarını 2.070.882 TL, net kazancını ise 70.882 TL olarak belirliyor. QNB, yüzde 46 faiz oranı ile 2.066.542 TL’lik vade sonu tutarı ve 66.542 TL net kazanç sunuyor. Ayrıca, DENİZBANK, yüzde 47 oranı ile 2.067.989 TL toplam tutar ve 67.989 TL net kazanç veriyor.

CEBTETEB, TEB ile aynı oranı sunarak yüzde 46 faiz oranında 2.066.542 TL vade sonu tutarı ve 66.542 TL net kazanç sağlıyor. TÜRKİYE İŞ BANKASI, daha düşük bir faiz oranı olan yüzde 39,5 ile 2.057.140 TL vade sonu tutarı ve 57.140 TL net kazanç sunuyor. Son olarak HSBC, yüzde 46 faiz oranıyla 2.066.542 TL vade sonu tutarı ve 66.542 TL net kazanç teklif ediyor.