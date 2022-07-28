Merkez Bankası İstanbul’a taşınıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınabileceğini söyledi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Merkez Bankasını eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul’a taşımaya çalışıyoruz” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası’nın eylül sonu itibarıyla program tahilinde İstanbul’a taşınmasına çalıştıklarını belirtti.