Merkez Bankası Karşılık Oranlarını Artırdı

MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIKLARDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla zorunlu karşılıklarda önemli değişiklikler gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre, yabancı para mevduatlar için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Bununla birlikte, yurt içi yerleşiklerle 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden yapılan repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı ise 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yönteminde değişiklikler yapıldı.

TL MEVDUAT PAYINA YENİ HEDEF

Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için, ilgili payda aylık 0,3 puan artış hedefi getirildi. Bunun yanı sıra, TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ü yerine yüzde 86’sı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

İHRACAT BEDELLERİNDE DE DEĞİŞİKLİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı karara göre, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklik ile, ihracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL’ye dönüşümünün desteklenmesi uygulaması çerçevesinde sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3’e yükseltildi.