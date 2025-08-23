Merkez Bankası KKM Üzerine Analiz Yayımladı

MERKEZ BANKASI ANALİZİ: KKM HESAPLARINDAN ÇIKIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın blog sayfası Merkezin Güncesi’nde “KKM Hesaplarından Çıkış” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yazı, TCMB’de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş ve uzman yardımcıları Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ile araştırmacı Muhammed Akif Dokumacı tarafından kaleme alındı. Analizde, Merkez’in 2025 yılında Para Politikası Metni çerçevesinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırma hedefinin altı çizildi. Bu bağlamda, “TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefledi. Bu kapsamda tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında sonlandırıldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri sonlandırılarak bu hedef tamamlanmış oldu.” ifadesine yer verildi.

KKM BAKİYESİ KADAMELİ OLARAK AZALDI

İki yıllık süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak düşüş göstermesi dikkat çekti. Analizde, “KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu” denildi. 2023 yılı ortasında KKM bakiyesi 140 milyar doları aşarken, uygulanan adımlar neticesinde bu rakamın 21 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara kadar düşeceği belirtildi.

KKM BAKİYESİ NASIL AZALDI?

KKM bakiyesinin azalmasında etkili olan faktörler de analizde ele alındı. Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için makroihtiyati düzenlemelerin kalibre edildiği ifade edildi. “KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarı, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç oldu. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranları kademeli olarak aşağı yönlü revize edildi ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajı sonlandırıldı.” denildi. Yazıda, sıkı para politikasının yanı sıra atılan bu adımlar sayesinde TL mevduatın cazibesinin arttığı ve KKM hesaplarından çıkışların hızlandığı vurgulandı. 19 Ağustos 2025 itibarıyla; “KKM payı yüzde 1,8’e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı.” bilgisi verildi.

Yakın dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın seyrettiği belirtilerek, bu durumun KKM uygulamasının sonlandırılması için gerekli koşulların oluştuğunu gösterdiği aktarıldı. Analiz, KKM’lerin vadesine göre bitecek tarihleri de içerdi. Enflasyon eğilimindeki gerileme ve TL mevduatın cazibesinin KKM’den çıkışı desteklediği ifade edildi. Analiz, “KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı.” şeklindeki ifadelerle sona erdi.