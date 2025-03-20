Merkez Bankası’ndan Dövize Müdahale Geldi!

Döviz Kurlarındaki Sert Yükselişler

Ekrem İmamoğlu’nun ve birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarında belirgin yükselişler yaşandı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı bir şekilde işlemesini desteklemek ve kurlardaki dalgalanmaları engellemek amacıyla yeni bir adım atma kararı aldı. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, piyasalarda denge arayışının önemli bir parçası olarak ön plana çıkıyor.

Siyasi Belirsizlik ve Döviz Fiyatlandırması

İmamoğlu ve diğer kişilerin gözaltına alınması, piyasalarda siyasi belirsizlik algısını artırarak döviz kurlarında ani artışlara neden oldu. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını daha da yoğunlaştırdı.

TCMB’den Yeni Adım

TCMB’nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, döviz likiditesini dengelemeyi ve piyasa istikrarını sağlamayı amaçlıyor. Bu müdahale, döviz kurundaki dalgalanmaları azaltarak ekonomik güveni artırmayı hedefliyor.

Ekonomiye Olası Yansımalara Dair Tahminler

Uzmanlar, bu müdahalenin kısa vadede döviz kurundaki dalgalanmaları sınırlayabileceğini, ancak uzun vadeli etkilerin piyasa tepkisine bağlı olabileceğini vurguluyor. Merkez Bankası’nın döviz piyasasına olan bu müdahalesi, piyasada yeni dengelerin oluşmasına yol açabilir. Ekonomistlerin gözleri, bu düzenlemelerin etkilerini dikkatle izliyor.