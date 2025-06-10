Merkez Bankası’ndan Faiz İndirimi Sinyali!

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN İHALESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Haziran 2025 vadeli toplam 100 milyar TL’lik miktar yöntemiyle bir repo ihalesi yaptı. İhaleye gelen talep ise 648 milyar 945 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu ihale çerçevesinde Merkez Bankası, piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fonladı. İhalede, basit faiz oranları yüzde 46 seviyesinde sabit kaldı, bileşik faizde ise en düşük, ortalama ve en yüksek oranlar yüzde 58,09 şeklinde gerçekleşti. Bu gelişme, para politikasında bir gevşeme sinyali olarak değerlendirildi.

İhalenin ardından Borsa İstanbul’da özellikle bankacılık hisselerinde gözlemlenen güçlü bir yükseliş yaşandı. Bankacılık endeksi, gün içinde yüzde 4’ün üzerinde artış göstererek açılışta yüzde 1,28 değer kazandıktan sonra kapanışa doğru ivmesini artırarak 13 bin 604 puana ulaştı. Bir önceki hafta 13 bin 50 puandan kapanan endeks, bu sayede haftalık bazda yüzde 4’ü aşan bir artış gerçekleştirdi.

Uzmanlar, yaklaşık 500 milyar TL’lik likidite açığını göz önünde bulundurarak, Merkez Bankası’nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasının, ilerleyen günlerde politika faizine yönelik bir indirim sinyali olabileceğini ifade ediyor. Şu anda gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu uygulama birkaç gün devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş ihtimali artabilir. Bu beklenti ile bankacılık hisseleri dışında, BIST 100 endeksi genelinde de olumlu bir seyir gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleşen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim” şeklinde ifade etti ve “Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık dile getirdim. Faizin ekonomideki, ticaretteki ve sosyal hayattaki yol açtığı sorunlara dikkat çektim” dedi. Erdoğan, “Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim.” şeklinde sözlerine son verdi.