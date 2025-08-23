Merkez Bankası’ndan KKM Çıkışı Analizi

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ ANALİZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın blog sayfası Merkezin Güncesi’nde “KKM Hesaplarından Çıkış” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yazı, TCMB’de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş, uzman yardımcıları Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ve araştırmacı Muhammed Akif Dokumacı tarafından kaleme alındı. Analiz, Merkez’in 2025 yılı Para Politikası Metni’nde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını yıl içinde sonlandırmayı hedeflediğine vurgu yapıyor. Yazıda, “TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefliyor. Bu kapsamda tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında sonlandırıldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri sonlandırılarak bu hedef tamamlanmış oldu.” deniliyor.

KKM BAKİYESİ KADAMELİ OLARAK AZALDI

İki yıl süren süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığı belirtiliyor. Analizde, “KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu.” ifadelerine yer veriliyor. 2023 yılı ortasında 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesinin, atılan adımlarla 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerilediği ifade ediliyor.

KKM BAKİYESİ NASIL AZALDI?

KKM bakiyesini azaltan ve TL fonlamayı tercih etmeleri için bankalara yönelik atılan adımlar detaylandırılıyor. “Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi. KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarı, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç oldu. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranları kademeli olarak aşağı yönlü revize edildi ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajı sonlandırıldı.” deniliyor. Sıkı para politikası ve bu adımlarla birlikte TL mevduatın cazibesi korunurken, KKM hesaplarından çıkışın hızlandığı ifade ediliyor.

Analizde, vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olmasının, ürünü sonlandırmak için şartların oluştuğuna işaret ettiği kaydediliyor. KKM’lerin vadesine göre bitiş tarihleri de yazıda yer alıyor. Enflasyon eğiliminde gerçekleşen düşüş ve TL mevduatın cazibesi, KKM’den çıkışı destekliyor. Yazı “KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı.” ifadeleri ile sona eriyor.