Merkez Bankası’ndan Mali Genişleme Adımı

MERKEZ BANKASINDAN GEVŞEME HAMLESİ

Arjantin’de Merkez Bankası önemli bir adım atarak politika faizini yüzde 40’tan yüzde 35’e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, bu kararın ülkenin likidite durumu, enflasyon beklentilerini düşürme hedefi ve mali çerçeveye dayandırıldığı ifade edildi.

ENFLASYON RAKAMLARI ENDİŞE VERİYOR

Son veriler, Arjantin’de yıllık enflasyonun yüzde 200 seviyesinin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Eylül ayında ülkedeki tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,50 artarken, yıllık artış oranı da yüzde 209 olarak belirlendi. Bu durum, merkezi otoritenin attığı adımların aciliyetini gözler önüne seriyor.