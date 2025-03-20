Merkez Bankası’ndan Yeni Döviz Kararı Geldi

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ DÖVİZ ADIMI

Merkez Bankası, döviz piyasalarındaki hareketlenmeye karşılık olarak yeni bir hamle gerçekleştirdi. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkararak piyasalardaki likiditeyi sağlamayı hedefliyor.

DÖVİZ FAİZ ORANLARI ARTIYOR

Bu artış, bankanın döviz politikalarının etkili bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Alınan bu karar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları kontrol altına alarak piyasalardaki istikrarı artırmayı amaçlıyor. Ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.