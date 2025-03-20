Merkez Bankası’ndan Yeni Faiz Açıklaması

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklama ile Para Politikası Kurulu’nun finansal piyasalardaki gelişmeleri incelemek için bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, gelişmelerin enflasyon görünümü açısından yaratabileceği riskler göz önüne alınarak sıkı parasal duruşu destekleyici önlemler alındığı vurgulandı.

FAİZ ORANI ARTIYOR

Bu çerçevede Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu oran, 7 Mart itibarıyla yüzde 44 seviyesindeydi.