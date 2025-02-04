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Ekonomi

Merkez Bankası’ndan Zorunlu Karşılık Artışı Açıklaması

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ZORUNLU KARŞILIK ORANI ARTIRILDI

Merkez Bankası, Salı gününün erken saatlerinde zorunlu karşılık oranının yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarıldığını duyurdu. Zorunlu karşılık oranı, bankaların topladıkları mevduatın belirli bir yüzdesinin Merkez Bankası’nda tutulmasını zorunlu kılan bir uygulama. Bu düzenleme genellikle para arzını kontrol etmek, enflasyonu yönetmek ve finansal istikrarı sağlamak için kullanılıyor.

ETKİLERİNDEN BİRİ KREDİ KAPASİTESİ

Zorunlu karşılık oranının artırılması, bankaların kredi verme kapasitesini kısıtlıyor. Tersi durumunda, oran düşürüldüğünde ise kredi genişlemesi teşvik ediliyor. Bu değişiklik, kredi süreçlerini etkileyerek piyasalardaki hareketliliği ve ekonominin genel gidişatını belirleyebiliyor.

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