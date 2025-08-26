Merkez Bankası’nın Faiz Toplantısı 11 Eylül’de

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomi gündemini sıkı takip eden vatandaşların aklındaki bu soru, güncel gelişmelerle birlikte daha da önemli hale geliyor. 24 Temmuz’da yaptığı son toplantıda politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekerek 300 baz puanlık bir indirim gerçekleştiren Merkez Bankası, şimdi de bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanmış durumda. Merkez Bankası’nın faiz toplantısıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

YENİ TOPLANTI TARİHİ BEKLENİYOR

Son toplantısını 24 Temmuz’da gerçekleştiren Merkez Bankası, burada politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekti. Bu gelişmenin hemen ardından, ekonomiyi takip eden vatandaşlar ve piyasa uzmanları bir sonraki toplantıya kilitlendi. Edinilen bilgilere göre, Ağustos ayında yeni bir PPK toplantısı düzenlenmeyecek. Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı ise 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE İSTİKRAR UNSURLARI

Bu süreçte ekonomik veriler ve piyasa koşulları dikkatli bir şekilde izlenecek. Eylül ayında alınacak olası faiz kararı ise büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde bir indirim gerçekleştirdi. Alınan karar ile birlikte bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 300 baz puan düşerek yüzde 43 seviyesine çekildi. TCMB toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın diğer faiz oranlarında da düzenlemelere gittiği kaydedildi. Bu karar, enflasyonla mücadele, finansal istikrar ve büyüme dengesini gözeterek atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.