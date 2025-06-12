Merkez Bankası’nın Rezervleri Yükseldi

REZERV VARLIKLARINDA ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran haftasında yüzde 1,8 oranında ve 2 milyar 689 milyon dolar değerinde bir artış göstererek toplamda 155 milyar 879 milyon dolara ulaştı. Net rezervlerde ise 2,8 milyar dolarlık bir artış kaydedildi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ YÜKSELİYOR

Merkez Bankası’nın yayımladığı rapora göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya nazaran yüzde 0,4 artışla 62,6 milyar dolara yükseldi. Aynı şekilde, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 2,9 artarak 85,6 milyar dolara ulaştı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 artış sağlayarak 7,7 milyar dolar oldu.

DEVAM EDEN ARTIO

Merkez Bankası rezervleri, üst üste beşinci haftasında da artmaya devam ediyor.