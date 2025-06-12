Ekonomi

Merkez Bankası’nın Rezervleri Yükseldi

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RESERV VARLIKLARINDA ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran haftasında yüzde 1,8 artış göstererek 155 milyar 879 milyon dolara erişti. Net rezervlerde ise 2,8 milyar dolarlık bir yükseliş gözlemleniyor.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE DE YÜKSELİŞ

Merkez Bankası’nın yayımladığı rapora göre, bu hafta döviz varlıkları bir önceki haftaya oranla yüzde 0,4 artışla 62,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,9 artışla 85,6 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,4 oranında artarak 7,7 milyar dolara çıktı.

DEVAM EDEN ARTIŞ TRENDİ

Merkez Bankası rezervleri, üst üste beşinci haftasında da artış kaydediyor.

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