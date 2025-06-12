Ekonomi

Merkez Bankası’nın Rezervleri Yükseldi

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RESERV VARLIKLARINDA ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran haftasında yüzde 1,8 oranında artış yaşadı ve toplamda 2 milyar 689 milyon dolar eklenerek 155 milyar 879 milyon dolara ulaştı. Ayrıca net rezervlerde 2,8 milyar dolarlık bir yükseliş gözlemlendi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIKLAR

Merkez Bankası’nın yayımladığı rapor doğrultusunda, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 oranında artış göstererek 62,6 milyar dolara çıktı. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,9 artarak 85,6 milyar dolara ulaştı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,4 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi.

BEŞ HAFTALIK SÜREÇTE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası’nın rezervleri, üst üste beşinci haftasında da artış gösteriyor.

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