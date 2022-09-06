Merkez Bankası rapor yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayınladığı raporda enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini belirtti.

TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu paylaştı. Raporda enflasyondaki artışa en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiği bildirildi.

Rapora göre tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 1,46 oranında artarken, yıllık enflasyon 0,61 puan yükselişle yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda gruplarında gerilerken, diğer gruplarda yükseldi.

Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetti. Bu dönemde hizmet grubunda yıllık enflasyon ulaştırmada gerilerken, diğer hizmetler ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda arttı. Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşüş kaydederken, işlenmiş gıdada yükselmeye devam etti.

Enerji enflasyonu uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt fiyatlarıyla düşüş gösterdi. Uluslararası emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak üretici fiyatlarında aylık enflasyon önceki aylara kıyasla yavaşlarken, yıllık enflasyon bir miktar geriledi. Bu görünüm altında mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri yüksek seviyelerini korurken, yıllık enflasyonlarındaki artış devam etti.