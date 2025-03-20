Merkez Bankası Rezervleri 1 Milyar $ Arttı

REZERVLERDE KAYDA DEĞER ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artış gösterdi. TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni yayımladı. Bu verilere göre, toplam rezervler 14 Mart ile biten haftada 171 milyar 82 milyon dolara ulaştı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

Brüt döviz rezervleri, 267 milyon dolarlık bir artışla 97 milyar 802 milyon dolardan 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri, 14 Mart haftasında 1 milyar 900 milyon dolarlık artışla 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.