Merkez Bankası Rezervleri Açıklandı

REZERVLERDEKİ AZALIŞ

Ekonomi yönetiminin başarılı uygulamaları meyve vermeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 673 milyon dolar azalarak 57 milyar 577 milyon dolara düştü. Önceki hafta, 25 Nisan’da bu rezervler 59 milyar 250 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Bu süre zarfında altın rezervleri de 845 milyon dolar azalış göstererek 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi. Böylelikle Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalarak 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.