Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

TOPLAM REZERVLERDEKİ ARTIK

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Bu verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Mart haftasında 171 milyar 82 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 267 milyon dolar artış göstererek 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, 14 Mart haftasında 1 milyar 900 milyon dolar artarak 74 milyar 13 milyon dolara çıktı.