Gündem

Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

merkez-bankasi-rezervleri-artis-gosterdi

TOPLAM REZERVLERDEKİ ARTIK

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Bu verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Mart haftasında 171 milyar 82 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 267 milyon dolar artış göstererek 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, 14 Mart haftasında 1 milyar 900 milyon dolar artarak 74 milyar 13 milyon dolara çıktı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ahmet Yüce’den Çalışanlarına Cömert İkramiye Desteği

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, 2024'te satış rekorları kırıp uluslararası ödüller kazandı. Patron Ahmet Yüce, başarıyı çalışanlarına verdiği büyük ikramiyeyle kutladı.
Flaş

Ahmet Yüce’den Çalışanlara Büyük İkramiye

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, 2024'te satış rekorları kırarken uluslararası ödüller de kazandı. Patron Ahmet Yüce, alkışı çalışanlarına verdiği büyük ikramiyeyle topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.