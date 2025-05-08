Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE AZALMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervlerde 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolarlık bir düşüş yaşandığını bildirdi. Açıklanan verilere göre, toplam rezervler 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 673 milyon dolarlık bir azalma ile 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 2 Mayıs haftasında 845 milyon dolarlık bir düşüş göstererek 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

– İSTANBUL