Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

REZERVLERDE REKOR ARTIKLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. 15 Ağustos haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artış göstererek 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak rekora imza atmıştı.

İKİ HAFTA ARDI ARDINA REKOR

Merkez Bankası, toplam rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkararak yeni bir rekor kırdı. Bu durum Merkez’in rezervlerinin bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar arttığını gösteriyor.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ GELİŞMELER

Haftalık veriler doğrultusunda döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Öte yandan altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara kadar yükseldi.

ULUSLARARASI REZERVLERİN DURUMU

Önceki hafta net uluslararası rezervler 71 milyar 756 milyon dolarken, söz konusu hafta 1 milyar 873 milyon dolar artış göstererek 73 milyar 629 milyon dolara ulaştı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artarak 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara yükseldi ve bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.