Merkez Bankası Rezervleri Yükseldi

RESERV VARLIKLARINDA ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran haftasında yüzde 1,8 artışla 2 milyar 689 milyon dolar artarak toplamda 155 milyar 879 milyon dolara ulaştı. Net rezervlerde ise 2,8 milyar dolarlık bir artış meydana geldi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

Merkez Bankası’nın açıkladığı rapora göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 artarak 62,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,9 artışla 85,6 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,4 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.

SÜREKLİ ARTAN REZERVLER

Merkez Bankası’nın rezervleri, üst üste beşinci haftasında da artış göstermeyi sürdürüyor.