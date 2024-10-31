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Ekonomi

Merkez Bankası Rezervlerinde Yükseliş Gözlemlendi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haftalık Rezerv Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv verilerini güncelledi. Merkez’in toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkmış durumda. Bu haftaki yükseliş 33 milyon dolar olarak kaydedildi.

Altın ve Döviz Rezervlerindeki Durum

Altın rezervleri, 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaşırken, döviz rezervi ise 93 milyar 791 milyon dolardan 93 milyar 504 milyon dolara geriledi. Bu gelişmeler, ulusal ekonominin rezerv dengesi açısından önemli bir göstergedir.

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