Ekonomi

Merkez Bankası ve TBB Piyasa Değerlendirmesi

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TOPLANTI DUYURUSU

TBB’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki en son gelişmeleri analiz etti. Bu toplantıda, tüm ilgili kurumların sıkı işbirliği ile istikrarın devam ettirilmesi amacıyla piyasa kuralları içerisinde her türlü aracın etkili bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceği ifade edildi.

ETKİN ARAÇ KULLANIMI

Ayrıca, 21 Mart’ta planlanan toplantının Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde yapıldığı da duyuruda yer aldı. “Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceği belirtildi.” ifadesi öne çıkıyor.

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