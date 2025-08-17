Merkez Bankası Zam Oranlarını Belirliyor

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini kapsayan zam süreci sürüyor. Hükümet, teklifini sunmuş olsa da sendika tarafından gelen talepler kabul edilmiyor ve daha yüksek artışlar talep ediliyor. Memur-Sen, 2026 yılı için toplamda yüzde 88 zam talep ediyor. Bu talep, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 25, taban aylığın 10 bin lira olması ve ikinci altı ay için de yüzde 20 zam içeriyor. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20, taban aylığın 7 bin 500 lira olması ve ikinci yarı için yüzde 15 zam olmak üzere toplamda yüzde 46 zam isteniyor.

HÜKÜMETİN SUNDUĞU TEKLİFLER

Görüşmeler çerçevesinde hükümetin ilk önerisi, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam olurken, 2027 yılının her iki altı ayı için de yüzde 4 zam teklif edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylığa bin liralık bir artış yönünde ek bir teklif de sundu. Hükümet, öngörülen enflasyon tahmini üzerinden zam yapmayı düşünüyor.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Önceki raporda 2025 yılı sonu hedefi yüzde 24 olarak belirlenmişti ve bu hedef “ara hedef” olarak korunuyor. 2026 ve 2027 yılları için ise ara hedefler sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellendi. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

MOODY’S’DEN GELEN ZAM TEKLİFİ

Moody’s, notların yükselmesi için maaşların geriye dönük olarak artırılmasından ziyade geleceğe yönelik beklentilere göre zam yapılmasını önerdi. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olarak ifade edilirken, 2026 için yüzde 16 ve 2027 yılı sonu için de yüzde 9 olarak belirtildi.

TEKLİFLERİN ENFLASYON HEDEFİNİ AŞTIĞI GÖRÜLÜYOR

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseltti. Hükümetin memur ve memur emeklilerine önerdiği zam oranı ise kümülatif olarak yüzde 16.6 oldu. Memur ve memur emeklileri, önceki yıllarda olduğu gibi, istedikleri zammı alamadılar. 2025 yılının ilk altı ayında alınan yüzde 6, ikinci yarıda ise yüzde 5 zam, enflasyon farkları ile birlikte Temmuz-Aralık 2025 arasında gerçekleşen zamların toplamı yüzde 15.57 olarak belirlendi. Memur tarafı, yüksek zam taleplerine rağmen istenen artışlara ulaşamıyor.